Между Москвой и Петербургом запустили авиашаттлы

С 1 июня между Москвой и Петербургом начали курсировать авиашаттлы, сообщил столичный аэропорт Внуково в своем Telegram-канале. Рейсы выполняет авиакомпания "Россия" на самолетах Sukhoi Superjet 100 с интервалом от получаса до часа.

"С сегодняшнего дня из аэропорта Внуково каждые 30-60 минут можно вылететь в Санкт-Петербург на авиашаттлах", — говорится в сообщении воздушной гавани.

Авиакомпания "Россия" входит в состав группы "Аэрофлот". О планах последней запустить с началом лета шаттлы между Петербургом и Москвой извещала в середине мая пресс-служба аэропорта Пулково. При этом рейсы в Шереметьево с 1 июня выполняются с интервалом от 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру