"Аэрофлот" запустит летом шаттлы между Петербургом и Москвой

С наступлением лета компания "Аэрофлот" запустит авиашаттлы между Петербургом и Москвой, сообщили 14 мая в Пулково. Ожидается, что с 1 июня рейсы между двумя городами будут выполняться с периодичностью 15-30 минут.

"Рейсы между Шереметьево и Пулково будут вылетать с интервалом от 15 минут, между аэропортом Санкт-Петербурга и Внуково — от 30 минут", — уведомили в пресс-службе аэропорта.

Планируется, что в день авиакомпания будет выполнять более 70 рейсов.

В конце апреля стало известно об обращении ФАС к ряду авиакомпаний, включая "Аэрофлот", с требованием объяснить причины подорожания билетов на перелеты. По состоянию на конец апреля ответы были получены.

В минувший понедельник Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что суд поддержал ее требование к Пулково обезопасить рейсы от птиц. Оператор аэропорта, в свою очередь, заявил о намерении оспорить вынесенное решение.

Фото: ЗАКС.Ру