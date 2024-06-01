Свыше 1 700 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Более 1 700 человек были признаны потерпевшими по уголовному делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", передает 1 июня РИА "Новости" со ссылкой на текст постановления суда в отношении четырех обвиняемых.

"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1 700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек", — цитирует информагентство текст документа.

Кроме того, по делу провели свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия, а также назначили более 650 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические и иные.

Стрельба и последовавший за ней пожар произошли в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". В результате погибли 145 человек, по факту трагедии было возбуждено уголовное дело о теракте.

Фото: пресс-служба МЧС РФ