Митянина пожаловалась на манипуляции со стороны детей

Современные дети осведомлены о своих правах и порой прибегают у манипуляциям, заявила петербургская уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина в "Открытой студии" телеканала "78". Чаще всего, по ее словам, жалобы поступают от воспитанников социальных учреждений.

"Дети хорошо информированы, они иногда манипулируют этим своим правом: не хочу уроки делать, позвоню уполномоченной, скажу, что меня бьют. И каждый раз надо разобраться в ситуации", — поведала омбудсмен.

По словам Митяниной, при рассмотрении жалоб в аппарате уполномоченной изначально исходят из права ребенка на получение особой защиты.

Двумя месяцами ранее Митянина выступала с отчетом в петербургском Заксобрании. Доклад привлек к себе внимание за пределами города, в том числе, благодаря показу отрывка из популярного у подростков интернет-сериала "Скибиди-туалет" и рассуждений о том, как "Алиса" от "Яндекса" отвечает на вопросы о мультипликационных героях.

Фото: ЗАКС.Ру