ЛДПР выдвинула Максима Яковлева на выборы губернатора Петербурга

Депутат Заксобрания Максим Яковлев станет кандидатом от ЛДПР на выборах губернатора Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Выдвинуть Яковлева решили участники конференции 2 июня. Сам кандидат на конференции отсутствовал. Как уточнили его однопартийцы - он занят сбором документов.

Яковлев заседает в парламенте с 2011 года. С 2015 по 2021 год он возглавлял бюджетно-финансовый комитет Заксобрания. В последние годы его законотворческая активность была не так заметна - за время седьмого созыва он был соавтором всего четырех законопроектов.

Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин рассказал ЗАКС.Ру, что Яковлев - опытный партиец и имеет, по мнению представителей ЛДПР, большие шансы пройти муниципальный фильтр. Яковлев вступил в ЛДПР в 2004 году, в 2011-2014 годах был координатором городского отделения.

Выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Одновременно жители будут выбирать главу города, муниципальных депутатов и депутата Заксобрания по 18-округу.

По состоянию на утро 2 июня, судя по данным ГАС "Выборы", документы для участия в голосовании пока подали три кандидата-самовыдвиженца. В скором времени другие петербургские отделения партий официально утвердят своих представителей на выборах. От "Единой России" на выборы намерен пойти действующий губернатор Александр Беглов, от СРЗП - лидер городского отделения Надежда Тихонова. От компартии, скорее всего, на выборы выдвинут главу горкома Романа Кононенко.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру