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Новости 9:35

ЛДПР выдвинула Максима Яковлева на выборы губернатора Петербурга

фото ЗакС политика ЛДПР выдвинула Максима Яковлева на выборы губернатора Петербурга

Депутат Заксобрания Максим Яковлев станет кандидатом от ЛДПР на выборах губернатора Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Выдвинуть Яковлева решили участники конференции 2 июня. Сам кандидат на конференции отсутствовал. Как уточнили его однопартийцы - он занят сбором документов. 

Яковлев заседает в парламенте с 2011 года. С 2015 по 2021 год он возглавлял бюджетно-финансовый комитет Заксобрания. В последние годы его законотворческая активность была не так заметна - за время седьмого созыва он был соавтором всего четырех законопроектов. 

Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин рассказал ЗАКС.Ру, что Яковлев - опытный партиец и имеет, по мнению представителей ЛДПР, большие шансы пройти муниципальный фильтр. Яковлев вступил в ЛДПР в 2004 году, в 2011-2014 годах был координатором городского отделения.

Выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Одновременно жители будут выбирать главу города, муниципальных депутатов и депутата Заксобрания по 18-округу. 

По состоянию на утро 2 июня, судя по данным ГАС "Выборы", документы для участия в голосовании пока подали три кандидата-самовыдвиженца. В скором времени другие петербургские отделения партий официально утвердят своих представителей на выборах. От "Единой России" на выборы намерен пойти действующий губернатор Александр Беглов, от СРЗП - лидер городского отделения Надежда Тихонова. От компартии, скорее всего, на выборы выдвинут главу горкома Романа Кононенко.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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