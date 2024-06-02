В Ленобласти назвали пляжи, пригодные для купания

Роспотребнадзор обнародовал список безопасных для купания, по мнению ведомства, мест в Ленинградской области.

В перечень вошли карьер в поселке Шапки, Курголовское и Коркинское озера во Всеволожском районе, река Вуокса на территории Приозерска и озеро Отрадное в поселке Плодовое.

В Волосовском районе разрешили купаться в реке Луге там, где она проходит через деревню Большой Сабск. В Ломоносовском районе это можно безопасно сделать возле деревни Низино. Пригодными для водных процедур также назвали озера Омчино и Толонь (Лужский район), реку Тихвинку и озеро Царицыно (Тихвинский район) и озеро Павловское (Бокситогорск).

В Петербурге сотрудники Роспотребнадзора насчитали на этой неделе всего три пляжа, пригодных для купания.

Фото: ЗАКС.Ру