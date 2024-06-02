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Новости 12:44

В честь скончавшегося депутата Чилингарова хотят назвать озеро

фото ЗакС политика В честь скончавшегося депутата Чилингарова хотят назвать озеро

Кончина 84-летнего депутата Госдумы, полярника Артура Чилингарова побудила представителей Российской академии наук (РАН) предложить идею увековечивания памяти политика. В честь него хотят назвать безымянное озеро в Мурманской области, о чем пишет ТАСС.

Соответствующее обращение уже направлено в региональное правительство. Одному из озер на Кольском полуострове хотят дать имя "Артур".

"Мы надеемся, что наше предложение одобрят, тогда мы подадим заявку в Росреестр на присвоение названия", - рассказал информагентству исполняющий обязанности начальника экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77" Дмитрий Белов.

Артур Чилингаров родился в 1939 году в Ленинграде. Соболезнования его близким выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

фото: duma.gov.ru


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