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Новости 13:30

Силуанов не верит в то, что из-за новой шкалы россияне будут уходить от налогов

фото ЗакС политика Силуанов не верит в то, что из-за новой шкалы россияне будут уходить от налогов

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал введение в стране прогрессивной шкалы НДФЛ. В беседе с сотрудником ВГТРК Павлом Зарубиным он предположил, что реформа не приведет к массовому уходу россиян от уплаты налогов.

"Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет", - произнес чиновник.

Напомним, что на уходящей неделе правительство одобрило отказ от плоской шкалы налогообложения. Для граждан с годовыми доходами, составляющими менее 2,4 млн рублей, обещают сохранить действующие правила.

Фото: ЗАКС.Ру


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