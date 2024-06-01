Правительство одобрило подготовленный Минфином проект налоговых изменений

Российское правительство поддержало подготовленный Министерством финансов пакет поправок в налоговую систему, говорится в опубликованном 1 июня перечне решений, принятых на заседании кабмина в минувший четверг. Законопроекты внесут на рассмотрение Государственной думы.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — гласит принятое решение.

Аналогичным образом поддержку кабмина получили корреспондирующие поправки в закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы и в Бюджетный кодекс.

Минфин сообщил о внесении поправок в правительство вечером 28 мая. Предполагается, что нововведения вступят в силу с начала 2025 года. Ведомство предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для лиц, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей в год. В зависимости от уровня доходов, размер ставки для них составит от 15 % до 22 %. Зарабатывающие меньше налогоплательщики будут облагаться по ставке 13 %.

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