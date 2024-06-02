Нападение на самокатчика в Петербурге заинтересовало Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил свое внимание на очередное происшествие в Петербурге с участием обладателя электросамоката.

Информационный центр СК сообщает, что в последний день весны агрессивно настроенный горожанин накинулся на подростка, который передвигался по пешеходному переходу, используя средство индивидуальной мобильности (СИМ).

Мужчина стал бить школьника по голове, из-за чего у пострадавшего выявили сотрясение мозга и перелом костей черепа. Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки инцидента.

Напомним, что чиновники Смольного в настоящее время обсуждают с ГИБДД дальнейшее ужесточение правил перемещения на электросамокатах.

Фото: ЗАКС.Ру