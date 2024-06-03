Нетрезвый самокатчик сбил ребенка на Дворцовой набережной

Семилетнему ребенку потребовалась врачебная помощь после того, как на него наехал 31-летний мужчина на самокате, передает 3 июня "Фонтанка". По информации издания, ездок был нетрезв.

Инцидент произошел накануне днем в зоне пешеходного перехода на Дворцовой набережной близ Троицкого моста. Пострадавший был госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. Медики зафиксировали у него травмы ноги и головы.

На самокатчика составили протокол о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ). Как отмечает издание, 31-летний гражданин был в состоянии алкогольного опьянения (0,509 мг/л).

В конце мая на Петровской набережной появились запрещающие движение на самокатах таблички.

Фото: ЗАКС.Ру