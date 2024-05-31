ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:27

На Петровской набережной установили знаки, запрещающие езду на электросамокатах

фото ЗакС политика На Петровской набережной установили знаки, запрещающие езду на электросамокатах

Петербургские чиновники установили новые знаки, запрещающие передвижение на средствах индивидуальной мобильности. 

Как сообщает комитет по транспорту, 12 таких табличек появилось на Петровской набережной, на ее отрезке, соединяющем Мичуринскую улицу и Петроградскую набережную. Половина из них касается электросамокатчиков. Запрет действует на езду не только по тротуару, но и по тропинке между рядами зеленых насаждений в глубине набережной.

Накануне аналогичные знаки появились также в Московском районе, около музея "Гранд Макет Россия".

Напомним, что Смольный согласовывает с ГУ МВД введение подобного запрета в пяти районах города

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама