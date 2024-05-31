На Петровской набережной установили знаки, запрещающие езду на электросамокатах

Петербургские чиновники установили новые знаки, запрещающие передвижение на средствах индивидуальной мобильности.

Как сообщает комитет по транспорту, 12 таких табличек появилось на Петровской набережной, на ее отрезке, соединяющем Мичуринскую улицу и Петроградскую набережную. Половина из них касается электросамокатчиков. Запрет действует на езду не только по тротуару, но и по тропинке между рядами зеленых насаждений в глубине набережной.

Накануне аналогичные знаки появились также в Московском районе, около музея "Гранд Макет Россия".

Напомним, что Смольный согласовывает с ГУ МВД введение подобного запрета в пяти районах города.

Фото: ЗАКС.Ру