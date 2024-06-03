Иткин предложил лишать свободы за подделку протоколов собраний собственников жилья

В России следует ужесточить наказание за подделку протоколов или решений, принятых на собраниях собственников жилья, считает глава фракции ЛДПР в петербургском Заксобрании Павел Иткин. Парламентарий сообщил, что внес федеральную инициативу с подобным предложением на рассмотрение коллег.

"Внес в Законодательное собрание Петербурга федеральную инициативу по законопроекту, предусматривающему лишение свободы сроком до трех лет для представителей управляющих компаний, ТСН или ТСЖ за использование поддельных решений или протоколов собрания собственников", — написал Иткин в своем Telegram-канале.

Либерал-демократ упомянул о том, что и сам годом ранее "стал жертвой аналогичных махинаций". В июле 2023 года Иткин сообщил о факте подделки его подписи в протоколе собрания собственников жилья. Как уточнил он сейчас, суд признал протокол недействительным, против руководителей управляющей компании сейчас возбуждено уголовное дело об обороте поддельных документов (ст. 327 УК РФ). По этой статье предусмотрены различные наказания, в том числе штраф, ограничение или лишение свободы. При этом Иткин считает, что "представители управляющей компании в таких случаях, как правило, стандартно отделываются штрафом". О случаях ограничения свободы признанных виновными он высказался скептически.

По мнению Иткина, "только безальтернативная мера наказания в виде лишения свободы" заставит руководство управляющих компаний держаться в рамках закона и позволит "пресечь беспредел, который сейчас творится среди управляющих компаний, ТСЖ и ТСН".

Фото: ЗАКС.Ру