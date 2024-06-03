Родители осужденного гимназиста Балазейкина* рассказали об ухудшении его здоровья

Состояние здоровья 17-летнего петербуржца Егора Балазейкина*, осужденного за попытки поджечь военкоматы, стало стремительно ухудшаться. Об этом со ссылкой на его родителей пишет портал MR7. У юноши, с детства страдающего от аутоиммунного гепатита, существенно испортились показатели анализов крови.
За полмесяца у фигуранта дела о покушении на теракт взяли кровь дважды. В обоих случаях наблюдалась отрицательная динамика.
"Раз в год детям с таким заболеванием, как у Егора, положена госпитализация. Обычно мы обследовали его летом, чтобы не нарушать учебный процесс", - рассказала мать гимназиста.
Родственники осужденного опасаются, что у него может развиться цирроз печени. В Telegram-канале группы поддержки юноши сообщается, что уровень щелочной фосфатазы в его организме вырос до 446 ед/л. Это почти втрое больше нормы.
Балазейкина* приговорили к шести годам воспитательной колонии за попытки поджечь здания военкоматов в Красногвардейском районе и в областном городе Кировске.
*Росфинмониторинг внес Егора Балазейкина в реестр экстремистов и террористов