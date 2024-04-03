Суд оставил в силе приговор Балазейкину

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор 17-летнему жителю Отрадного в Ленобласти Егору Балазейкину, сообщил 3 апреля портал MR7. Поскольку суд находится в Московской области, заседание в здании Первого Западного окружного военного суда в Петербурге провели по видеосвязи. Лично пришли родители юноши и его адвокат.

В ноябре 2023 года суд приговорил Балазейкина к шести годам воспитательной колонии по делу о покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ) из-за попыток поджога двух военкоматов в Петербурге и Ленобласти. В ходе прошедшего в среду заседания защита добивалась отмены ранее вынесенного приговора и оправдания молодого человека.

Суд оставил ранее вынесенный приговор без изменений.

Фото: ЗАКС.Ру