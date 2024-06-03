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Новости 17:05

"Яблоко" выступило с осуждением налоговой реформы

фото ЗакС политика "Яблоко" выступило с осуждением налоговой реформы

Поддержанный правительством отказ от плоской шкалы НДФЛ побудил партию "Яблоко" выступить с официальным заявлением. Политическая организация назвала решение чиновников неприемлемым.

По словам председателя партии Николая Рыбакова, на сегодняшний день происходит "не заявленное якобы обеспечение социальной справедливости, а сбор с граждан и бизнеса дополнительных триллионов рублей".

Политик убежден, что дополнительные доходы государства призваны будут еще сильнее милитаризовать национальную экономику. В свою очередь, "Яблоко" настаивает на обратном.

Напомним, что доходы граждан собираются поделить на пять категорий. Людям с наиболее высокими доходами (более 50 млн рублей в год) придется перечислять в бюджет 22% от своих заработков. Пакет "налоговых" законопроектов в ближайшее время рассмотрит Госдума.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рыбаков Николай Игоревич 




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