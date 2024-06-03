"Яблоко" выступило с осуждением налоговой реформы

Поддержанный правительством отказ от плоской шкалы НДФЛ побудил партию "Яблоко" выступить с официальным заявлением. Политическая организация назвала решение чиновников неприемлемым.

По словам председателя партии Николая Рыбакова, на сегодняшний день происходит "не заявленное якобы обеспечение социальной справедливости, а сбор с граждан и бизнеса дополнительных триллионов рублей".

Политик убежден, что дополнительные доходы государства призваны будут еще сильнее милитаризовать национальную экономику. В свою очередь, "Яблоко" настаивает на обратном.

Напомним, что доходы граждан собираются поделить на пять категорий. Людям с наиболее высокими доходами (более 50 млн рублей в год) придется перечислять в бюджет 22% от своих заработков. Пакет "налоговых" законопроектов в ближайшее время рассмотрит Госдума.

Фото: ЗАКС.Ру