Беглов внес в ЗакС поправки к закону о курортном сборе

Петербургский губернатор Александр Беглов внес в Заксобрание поправки, корректирующие действующий закон о курортном сборе.

Глава города хочет добавить еще одну категорию, освобождающуюся от уплаты взноса. Это участники военной спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в городе на Неве.

"Мы продолжим совершенствовать наше законодательство с учётом интересов участников СВО, их родных и тех, кто помогает нашим бойцам в трудные моменты жизни, семей с детьми", - приводит комментарий Беглова пресс-служба Смольного.

Для освобождения от нового взноса нужно будет представить документы из медицинских учреждений Петербурга или от Минобороны.

Курортный сбор в городе ввели 1 апреля. Туристов, останавливающихся в гостиницах, обязали платить по 100 рублей в сутки.

Фото: ЗАКС.Ру