На время проведения ПМЭФ езду на электросамокатах запретили в шести районах

Петербургское правительство решило запретить езду на электросамокатах в шести районах города. Мера, продиктованная повышенным риском аварий, будет действовать в период проведения Петербургского международного экономического форума. Она вступит в силу 5 июня и будет актуальна до 8 июня. Губернатор Александр Беглов также объяснил запрет проявлением гостеприимства.

"Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, так как управлять ими могут, в том числе, дети и подростки, плохо знающие правила дорожного движения", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Ограничения вводятся в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах. На время проведения ПМЭФ также перекроют некоторые улицы.

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