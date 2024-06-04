СК начал проверять Андрея Макаревича* на экстремизм

Высказывания музыканта и общественного деятеля Андрея Макаревича* стали предметом доследственной проверки сотрудников Следственного комитета, о чем пишет ТАСС. Правоохранителей заинтересовала недавняя беседа основателя "Машины времени" с позвонившим ему российским пранкером.

Пранкер представился президентом Украины и узнал от музыканта, что тот отрицательно относится к военной спецоперации и поддерживает украинскую сторону.

В заявлениях Макаревича* ищут экстремистскую составляющую, а именно: призывы к экстремизму (ст. 280 УК). Жалобу на него написал представитель организации под названием "Ветераны России".

*Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру