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Проект ВСМ может включить в себя две дополнительных остановки на юге Петербурга

фото ЗакС политика Проект ВСМ может включить в себя две дополнительных остановки на юге Петербурга

Перед началом Петербургского международного экономического форума губернатор Александр Беглов озвучил новые детали проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя крупнейшими российскими городами. В его рамках могут построить две дополнительных остановки: "4-й километр" во Фрунзенском районе и "Кампус" в Пушкинском районе.

"Вопрос организации этих и других станций ВСМ будет решаться ОАО "РЖД" в рамках проектирования магистрали", - приводит слова городского главы РИА "Новости".

Разработка проекта планировки территории в районе Московского вокзала подходит к концу. Ранее стало известно, что строительство ВСМ потребует сноса дореволюционного Обуховского путепровода.

Напомним, что появление ВСМ позволит добраться из Петербурга в Москву за 2 часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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