Илье Яшину* дали еще 12 суток штрафного изолятора

Администрация колонии в Смоленской области увеличила срок пребывания в штрафном изоляторе для политика Ильи Яшина*. Об этом со ссылкой на адвоката говорится в Telegram-канале оппозиционера.

Яшину* к имевшемуся дисциплинарному взысканию добавили 12 суток ШИЗО, продлив срок накануне выхода оттуда. Сотрудники ФСИН сочли, что он нарушил правила ношения одежды.

Кроме того, на прошлой неделе непосредственно в камере штрафного изолятора у Яшина* был проведен обыск. Наконец, политику запретили встретиться со священником, который специально приехал к нему из Москвы.

Напомним, что оппозиционер осужден на 8,5 лет по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции