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Новости 15:27

В Петербурге организуют поквартирный обход перед сентябрьскими выборами

фото ЗакС политика В Петербурге организуют поквартирный обход перед сентябрьскими выборами

Кампания по информированию петербургских избирателей пройдет перед сентябрьским голосованием, как это было во время выборов президента в марте 2024 года. О возобновлении программы, так называемой "ИнформУИК", сообщил ЗАКС.Ру председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 4 июня. 

- В рамках подготовки к Единому дню голосования мы повторим работу по проекту "ИнформУИК", который был на выборах президента Российской Федерации. Поквартирный обход, который будет делаться членами избирательных комиссий Санкт-Петербурга в том же количестве. Порядка восьми тысяч человек, которые были задействованы на выборах президента, мы точно так же проведем поквартирный обход, - рассказал Мейксин. 

Напомним, участникам проекта по оповещению избирателей доплачивали за работу во время президентских выборов. Непосредственно обходчикам планировали доплачивать по 9 тысяч рублей, а координаторам проекта - по 10 тысяч рублей. 

Члены избиркомов будут рассказывать в основном о выборах губернатора и выборах муниципальных депутатов. Кроме того, на территории Кировского и Красносельского районов избирателям расскажут о дополнительных выборах в Заксобрание по 18-му округу. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Мейксин Максим Семенович




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