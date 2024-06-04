В Петербурге стартовали публичные слушания по законопроекту об исполнении бюджета за 2023 год

Заксобрание Петербурга выложило 4 июня на своем сайте проект закона "Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2023 год" для проведения публичных слушаний. Сами слушания проводятся в заочной форме.

Публичные слушания будут продолжаться до 18:00 четверга, 6 июня. До этого времени граждане могут оставлять свои вопросы и предложения на странице бюджетно-финансового комитета или же направлять их комитету на электронную почту.

Законопроект внес на рассмотрение Заксобрания губернатор Александр Беглов 20 мая, следует из данных на сайте городского парламента. Доходы городской казны составили в прошлом году 1,147 триллиона рублей, расходы — 1,174 триллиона рублей. Дефицит бюджета составил 26,29 миллиарда рублей.

Документ был подготовлен комитетом финансов в марте 2024 года. Согласно опубликованным данным, в прошлом году Смольный потратил из резервного фонда 34,3 миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру