Дело о ДТП с лазурным автобусом у "Приморской" дошло до суда

Петербургские полицейские закончили расследовать дело, возбужденное из-за наезда пассажирского лазурного автобуса на прохожих минувшей зимой возле станции метро "Приморская". Как сообщает ГУ МВД по региону, основной фигурант, 58-летний водитель-мигрант потерял управление днем 24 января на углу Наличной улицы и улицы Беринга.

Пятеро человек, в которых влетело транспортное средство, получили серьезные травмы. Среди них числится один несовершеннолетний.

Обвиняемый, на момент ДТП работавший в компании "Домтрансавто", в настоящее время остается под арестом. Экспертизы показали, что автобус был исправен и что авария случилась по вине водителя. Дело завели по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Оно отправилось в суд.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру