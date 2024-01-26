Перевозчик отрицает переутомление водителя автобуса, влетевшего в людей на Беринга

Перевозчик "Домтрансавто" заявил, что их водитель не мог быть переутомлен в момент ДТП на улице Беринга, об этом 26 января пишет "Фонтанка.ру".

По словам представителей перевозчика, водитель работал по графику 1/1 и не мог быть переутомлен, так как накануне у него был выходной день. Также там уточнили, что водитель прошел медицинский осмотр перед сменой и на состояние здоровья не жаловался.

Однако ранее "Фонтанка.ру" писала, что видео из кабины водителя в момент аварии говорит о том, что он задремал, а переутомление является основной предполагаемой причиной ДТП.

Напомним, что в среду, 24 января, на улице Беринга автобус влетел в пешеходов. Некоторые из них сейчас находятся в больнице.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру