Переутомление могло стать причиной ДТП на улице Беринга 24 января

Водитель автобуса, въехавшего в пешеходов на улице Беринга, предположительно, уснул за рулем, об этом 26 января пишет "Фонтанка.ру".

Такой вывод сделан исходя из того, что записала камера видеонаблюдения из кабины автобуса. Ранее была информация о том, что у 58-летнего мужчины что-то произошло с ногой.

На данный момент эта версия является ведущей. Предполагается, что мужчина уснул от переутомления. Накануне Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ), а полиция завела дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.263 УК РФ).

Напомним, что ДТП на улице Беринга в Петербурге произошло в среду, 24 января. Несколько пострадавших сейчас находятся в больнице.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру