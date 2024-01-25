В аварии с автобусом СК увидел оказание небезопасных услуг

Инцидент с выездом автобуса на тротуар у дома № 38 по улице Беринга привел к возбуждению второго по счету уголовного дела, сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Аварию квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Дело возбудил следственный отдел ведомства по Василеостровскому району. Следователи осмотрели место происшествия и теперь допрашивают сотрудников транспортной компании вкупе со свидетелями происшествия, а также определяют необходимые экспертизы.

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему", — рассказали в СК.

Ранее стало известно о требовании главы ведомства Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело из-за случившегося ДТП. В свою очередь, полиция завела дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

ДТП с автобусом произошло в среду днем. В четверг в комитете по здравоохранению сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще одного потерпевшего оценили как среднее по степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру