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Полиция возбудила уголовное дело из-за ДТП с автобусом на улице Беринга

фото ЗакС политика Полиция возбудила уголовное дело из-за ДТП с автобусом на улице Беринга

По факту ДТП с выехавшим на тротуар автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель признан подозреваемым по делу и задержан.

"На место происшествия были направлены следователи ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По результатам проведенных следственных действий следователями возбуждено уголовное дело", — рассказали в полицейском главке.

Авария привлекла к себе внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Глава ведомства также распорядился возбудить уголовное дело по факту происшествия, рассказали в СК.

ДТП произошло в среду днем близ дома № 38 по улице Беринга. Автобус выехал на тротуар, в результате чего пять человек получили травмы различной степени тяжести. В полиции говорили о том, что причиной происшествия могло стать неудовлетворительное состояние здоровья водителя, в комитете по транспорту говорили, что водитель проходил медосмотр перед выходом на линию.

Фото: ЗАКС.Ру


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