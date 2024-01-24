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Новости 24 января, 19:10

Комтранс: Водитель попавшего в ДТП автобуса прошел медосмотр перед выходом на работу

фото ЗакС политика Комтранс: Водитель попавшего в ДТП автобуса прошел медосмотр перед выходом на работу

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин приехал на место ДТП с участием автобуса в Василеостровском районе и рассказал, что известно на данный момент об обстоятельствах аварии и пострадавших, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

По предварительным данным, водитель автобуса "не справился с управлением, совершил выезд на тротуар, где произвел наезд на пятерых пешеходов", заявил Ягудин.  Среди пострадавших оказались только пешеходы, сказал чиновник. Пассажиры и водитель не пострадали. 

Замглавы комитета по транспорту также сообщил, что сейчас управлявший  автобусом мужчина общается со следователем и дает свои объяснения о причинах происшествия. Ягудин не смог подтвердить появившуюся ранее информацию о том, что ДТП могло произойти из-за состояния здоровья водителя. По его словам, и водитель, и автобус прошли все необходимые проверки. 

 - Перед выездом на линию водитель проходил медицинский осмотр, автобус проходил технический осмотр. Имеется на этот счет соответствующая печать на путевом листе, о том, что транспортное средство технически исправно, а водитель имеет нормальное состояние, - рассказал Ягудин.  

Также чиновник повторил, что со стороны транспортного блока всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. 

Напомним, около четырех часов дня 24 января автобус № 152 выехал на тротуар, где находились прохожие, около дома 38 на улице Беринга. Пятеро пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. 

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру


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