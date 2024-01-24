Комтранс: Водитель попавшего в ДТП автобуса прошел медосмотр перед выходом на работу

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин приехал на место ДТП с участием автобуса в Василеостровском районе и рассказал, что известно на данный момент об обстоятельствах аварии и пострадавших, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По предварительным данным, водитель автобуса "не справился с управлением, совершил выезд на тротуар, где произвел наезд на пятерых пешеходов", заявил Ягудин. Среди пострадавших оказались только пешеходы, сказал чиновник. Пассажиры и водитель не пострадали.

Замглавы комитета по транспорту также сообщил, что сейчас управлявший автобусом мужчина общается со следователем и дает свои объяснения о причинах происшествия. Ягудин не смог подтвердить появившуюся ранее информацию о том, что ДТП могло произойти из-за состояния здоровья водителя. По его словам, и водитель, и автобус прошли все необходимые проверки.

- Перед выездом на линию водитель проходил медицинский осмотр, автобус проходил технический осмотр. Имеется на этот счет соответствующая печать на путевом листе, о том, что транспортное средство технически исправно, а водитель имеет нормальное состояние, - рассказал Ягудин.

Также чиновник повторил, что со стороны транспортного блока всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Напомним, около четырех часов дня 24 января автобус № 152 выехал на тротуар, где находились прохожие, около дома 38 на улице Беринга. Пятеро пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.







Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру