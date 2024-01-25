Четверо пострадавших в ДТП с автобусом остаются в реанимации

После ДТП с автобусом, выехавшим на тротуар на улице Беринга, четыре человека остаются в реанимации, сообщил 25 января "Интерфакс" со ссылкой на петербургский комитет по здравоохранению. Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести.

"Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, в реанимациях. Один в состоянии средней тяжести", — рассказали информагентству в комздраве.

Инцидент с выездом автобуса на тротуар с пешеходами произошел днем 24 января возле дома № 38 по улице Беринга. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). В качестве возможной причины инцидента правоохранители называли состояние здоровья водителя. В то же время в комитете по транспорту говорили о том, что он проходил медосвидетельствование перед выходом на линию.

Фото: ЗАКС.Ру