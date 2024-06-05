Совфед прекратил полномочия вице-спикера Андрея Турчака

Совет Федерации прекратил полномочия вице-спикера Андрей Турчака, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Совфеда.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил представителю от законодательного органа государственной власти Псковской области Андрею Турчаку должность временного и.о. главы Республики Алтай.

"Я хочу от своего имени, от всех коллег сердечно поблагодарить Андрея Анатольевича за его работу. Пожелать ему больших успехов", – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Решение о прекращении полномочий Турчака в Совфеде было принято на пленарном заседании.

Фото: ЗАКС.Ру