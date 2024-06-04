Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и предложил ему возглавить Республику Алтай. Стенограмма разговора государственных деятелей опубликована на сайте Кремля.

"Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах Российской Федерации, и в этом тоже", - произнес президент.

Предложение Путина 48-летний уроженец Ленинграда Турчак принял с благодарностью. В своем Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России" отметил достоинства алтайской природы и трудолюбие местного населения.

"Для меня это честь и вызов – личный и профессиональный", - написал сенатор.

О возможном назначении Турчака на новую должность стало известно накануне. Утром 4 июня о своей отставке объявил предыдущий глава республики Олег Хорохордин.

UPD 14:25 Путин подписал указ об отставке Хорохордина и о назначении Турчака врио главы региона

Фото: ЗАКС.Ру