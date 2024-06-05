Зампред Общественной палаты Петербурга выступил перед депутатами

На заседании Законодательного собрания 5 июня с докладом выступил заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров, который рассказал о деятельности палаты в 2023 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В основном отчет Вахмистрова был посвящен участию палаты в круглых столах и конференциях. Например, говоря о поддержке средств массовой информации, докладчик рассказал о дискуссии с профильными спикерами о нововведениях в законодательстве, связанных с маркировкой рекламы. Также Вахмистров упомянул о работе Общественной палаты во время выборов президента, а именно о том, что был создан Общественный штаб по наблюдению за выборами. В ОП заявили, что подготовили две тысячи наблюдателей.

Выступление длилось порядка 10-15 минут. Вопросов от депутатов поступило всего два, от Алексея Цивилева и Дмитрия Павлова. Напомним, в прошлом году часть депутатов не была впечатлена рассказами Вахмистрова.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру