ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:23

Заксобрание приняло закон о грантах на поддержку одаренных детей

фото ЗакС политика Заксобрание приняло закон о грантах на поддержку одаренных детей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 5 июня приняли закон о выдаче грантов общественным организациям, которые занимаются поддержкой одаренных детей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. 

В список направлений деятельности организаций, которые смогут претендовать на гранты от администрации Петербурга, добавили "выявление, поддержку и развитие талантов у детей и молодежи, поддержку одаренных детей и молодежи". Закон должен вступить в силу 1 января 2025 года. 

Инициативу подготовили депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок

Ранее в петербургском ЗакСе приступили к рассмотрению инициатив о выдаче грантов НКО, которые занимаются популяризацией многодетности и сохранением традиционных ценностей. Также поддержку Смольного хотят давать на производство соцрекламы об этом. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Крупник Павел Анатольевич 
Четырбок Денис Александрович 




Новости5 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама