Заксобрание приняло закон о грантах на поддержку одаренных детей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 5 июня приняли закон о выдаче грантов общественным организациям, которые занимаются поддержкой одаренных детей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

В список направлений деятельности организаций, которые смогут претендовать на гранты от администрации Петербурга, добавили "выявление, поддержку и развитие талантов у детей и молодежи, поддержку одаренных детей и молодежи". Закон должен вступить в силу 1 января 2025 года.

Инициативу подготовили депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок.

Ранее в петербургском ЗакСе приступили к рассмотрению инициатив о выдаче грантов НКО, которые занимаются популяризацией многодетности и сохранением традиционных ценностей. Также поддержку Смольного хотят давать на производство соцрекламы об этом.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру