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Новости 15:16

Следователи Петербурга возбудили дело по факту нападения на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС

фото ЗакС политика Следователи Петербурга возбудили дело по факту нападения на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС

Петербургские следователи возбудили уголовное дело после нападения на жену бывшего директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Дело было возбуждено по статье о покушении на убийство группой лиц, сопряженное с разбоем (ч.3 ст.30, п."ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ). 

Напомним, что "Фонтанка.ру" писала, что на жену Шамахова двое неизвестных в маске напали с ножом на даче в Комарово. Сейчас пострадавшая находится в больнице. 

На данный момент, на месте работают следователи. В пресс-службе прокуратуры Петербурга заявили, что ведомством осуществляется координация действий правоохранителей.

Фото: ЗАКС.Ру


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