Московский суд приговорил стримершу к 5,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор твитч-блогерше YokoBovich (Анна Бажутова) по делу о фейках о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), об этом 5 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, весной 2022 года Бажутова зачитала сообщение донатера, где упоминались события в Буче.

Суд признал Анну Бажутову виновной и приговорил ее к 5,5 года в колонии общего режима. Также три года она не сможет заниматься деятельностью в Интернете.

Напомним, что суд Петербурга огласил приговор гражданину США и России Юрию Малеву по делу о постах с Георгиевской лентой в "Одноклассниках".

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы