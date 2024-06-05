Путин и Миллер посетили Лахта Центр

Президент России Владимир Путин посетил здание Лахта Центра, об этом 5 июня сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин у себя в Telegram-канале.

Также к зданию Лахта Центра прибыл глава "Газпрома" Алексей Миллер. Как рассказал Зарубин, Миллер расскажет Путину о планах развития комплекса.

Кроме этого, корреспондент отметил, что после посещения Лахта Центра пройдет встреча с главными редакторами международных информационных агентств.

Напомним, что в Кремле рассказали, что Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме, который продлится с 5 по 8 июня.

Фото: ЗАКС.Ру