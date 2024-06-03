У Путина на ПМЭФ запланированы международные контакты, заявили в Кремле

Президент Владимир Путин готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 3 июня. По словам последнего, помимо выступления российского лидера следует ожидать его участие в пленарном заседании, а также в проведении международных встреч.

"Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, готовится также и участие президента в дискуссии на пленарном заседании, <…> будут и международные контакты", — передает слова Пескова ТАСС.

Форум состоится уже на этой неделе, он продлится с 5 по 8 июня. Ожидается, что участие в нем примет президент Боливии Луис Арсе. Темой ПМЭФ в этом году заявлена многополярность в экономике.

Фото: Kremlin.ru