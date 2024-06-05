Суд Москвы заочно арестовал журналиста Дмитрия Колезева*

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для журналиста Дмитрия Колезева*, об этом 5 июня пишет "Коммерсантъ".

По словам журналиста, его обвиняют по статье о фейках о российской армии. Речь идет о посте, который был посвящен событиям в Буче.

Суд заочно арестовал журналиста. На данный момент, Дмитрий Колезев* находится за пределами России. Сейчас он является учредителем медиа It’s My City.

Напомним, что московский суд приговорил твитч-стримершу YokoBovich (Анна Бажутова) к 5,5 годам общего режима по делу о фейках о российской армии. Во время стрима она зачитала донат, где речь шла о событиях в Буче.

*Минюст внес Дмитрия Колезева в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру