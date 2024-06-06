Набиуллина на ПМЭФ перечислила приоритеты российской экономики

В ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума глава Центробанка Эльвира Набиуллина перечислила три основных приоритета для развития российской экономики, передают "Ведомости" 6 июня.

"Номер один — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — это увеличение роли государства, субсидий и так далее", — высказалась председатель ЦБ.

Вторым направлением Набиуллина назвала обеспечение открытости экономики, невзирая на санкции. Третьим направлением, по ее мнению, должно быть удержание первенства в технологическом развитии финансовой сферы.

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ, связал рост российской экономики с действием санкций, введенных странами Запада.

"Нулевой" день ПМЭФ прошел накануне, торжественное открытие форума состоится сегодня, в четверг, в 13:00. Форум будет работать до 8 июня.

Фото: ЗАКС.Ру