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Новости 9:59

Силуанов связал с санкциями Запада рост экономики России

фото ЗакС политика Силуанов связал с санкциями Запада рост экономики России

Рост экономики России обусловлен введением санкций со стороны стран Запада, заявил глава Минфина Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной достижению национальных целей в экономике. По мысли министра, установившие ограничения государства сами себе "стреляют в ногу".

"Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они [страны Запада] вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", — передает РИА "Новости" слова Силуанова.

По итогам 2023 года рост ВВП России составил 3,6 %, сообщал в апреле премьер-министр Михаил Мишустин со ссылкой на предварительные данные Росстата. При этом он отмечал, что достигнутый показатель превысил средний результат развитых стран.

ПМЭФ продлится до 8 июня, в пятницу ожидается участие президента Владимира Путина в пленарном заседании. ЗАКС.Ру публиковал фотографии с "нулевого" дня форума.

Фото: ЗАКС.Ру


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