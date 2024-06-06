ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:59

В Приморском районе прокуратура заметила нарушения при обустройстве велодорожек

фото ЗакС политика В Приморском районе прокуратура заметила нарушения при обустройстве велодорожек

При обустройстве велосипедных дорожек в Приморском районе были замечены нарушения, сообщили 6 июня в прокуратуре Петербурга. Ведомство потребовало устранить выявленные недочеты.

Проведенная прокуратурой совместно с ГАТИ проверка касалась велодорожки по маршруту от Глухарской до Яхтенной улицы. Ревизоры зафиксировали ненадлежащее выполнение работ подрядчиком, строительный мусор и неубранные ограждения в месте производства работ.

По итогам проверки районная прокуратура внесла представление главе Городского центра управления парковками с требованием исправить нарушения. Исполнение требования контролируется ведомством.

Ранее комитет по транспорту упоминал велодорожку в Приморском районе в числе тех, которые планируется обустроить до конца лета. Всего до конца года в городе собираются построить девять километров велодорожек.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама