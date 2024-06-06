В Приморском районе прокуратура заметила нарушения при обустройстве велодорожек

При обустройстве велосипедных дорожек в Приморском районе были замечены нарушения, сообщили 6 июня в прокуратуре Петербурга. Ведомство потребовало устранить выявленные недочеты.

Проведенная прокуратурой совместно с ГАТИ проверка касалась велодорожки по маршруту от Глухарской до Яхтенной улицы. Ревизоры зафиксировали ненадлежащее выполнение работ подрядчиком, строительный мусор и неубранные ограждения в месте производства работ.

По итогам проверки районная прокуратура внесла представление главе Городского центра управления парковками с требованием исправить нарушения. Исполнение требования контролируется ведомством.

Ранее комитет по транспорту упоминал велодорожку в Приморском районе в числе тех, которые планируется обустроить до конца лета. Всего до конца года в городе собираются построить девять километров велодорожек.

Фото: ЗАКС.Ру