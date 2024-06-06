В Петербурге состоялось торжественное открытие ПМЭФ

В "Экспофоруме" состоялось торжественное открытие XXVII Петербургского международного экономического форума. С приветственной речью к участникам обратился губернатор Александр Беглов.

"Сегодня на форуме собрались люди со всего мира, те, кому не безразлична наша планета. Петербург сегодня готов сделать всё необходимое, чтобы вы плодотворно трудились на этом форуме. <...> Наш город впитал в себя культуру многих народов, и мы благодарны всем, кто строил и продолжает строить наш город. Наш форум объединяет всех, кому небезразлична судьба своих стран, и нам предстоит здесь найти ответ на вызовы сегодняшнего времени", — произнес Беглов со сцены.

Губернатор сообщил о подготовленной для гостей форума культурной программе и пригласил их вечером на Дворцовую площадь, где запланировано театральное представление "Евгений Онегин". Также он призвал слушателей прогуляться по Петербургу и посетить местные театры и рестораны.

Сама церемония началась с 20-минутным опозданием относительно заявленного времени. По завершении речи Беглова на сцену вышли участники дискуссии, среди которых оказались первый вице-премьер Денис Мантуров, премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа, президент Нового банка развития Дилма Русеф и другие.

Форум будет работать до 8 июня, в этом году его темой заявлены "Основы многополярности — формирование новых центров роста". О том, как прошел "нулевой" день ПМЭФ, смотрите в фотоотчете ЗАКС.Ру.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)