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Новости 13:59

Памфилова связала с "токсичной" внешней средой часть изменений в законодательство о выборах

фото ЗакС политика Памфилова связала с "токсичной" внешней средой часть изменений в законодательство о выборах

Часть изменений в законодательство о выборах связана с существующей вокруг России "токсичной, агрессивной внешней средой", заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на рабочем совещании с представителями политических партий. Проведение мероприятия связано с предстоящими в сентябре довыборами в Госдуму.

"Мы, в отличие от тех некоторых стран, которые называют себя демократическими и отменяют выборы, мы проводим выборы. Но мы не можем не учитывать те факторы, которые связаны с обеспечением национальной безопасности", — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Председатель ЦИК добавила, что "часть изменений, которые законодатели предлагают, связаны именно с этим".

В середине мая президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на участие иностранных агентов в выборах на всех уровнях.

Фото: ЗАКС.Ру


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