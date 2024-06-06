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Новости 14:55

В Петербурге начнут производить автомобили Aurus

фото ЗакС политика В Петербурге начнут производить автомобили Aurus

В Петербурге будут производить автомобили премиальной марки Aurus, сообщили 6 июня в администрации губернатора. Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Александр Беглов и гендиректор ООО "Аурус" Андрей Панков в рамках ПМЭФ.

"К сожалению, внешняя политика влияет на бизнес — ушли многие инвесторы, которых мы поддерживали, создавали им соответствующие условия. Но пришли другие инвесторы, и сегодня наш петербургский автопром начинает работать, развиваться", — приводят в Смольном комментарий Беглова.

Градоначальник счел главным то, что удалось "сохранить коллективы предприятий". В целом же он смотрит в будущее с оптимизмом и полагает, что все возможные вопросы, связанные с развитием нового производства, удастся решить.

Среди прочего, на ПМЭФ Беглов выступил с приветственной речью, а также поучаствовал в двух сессиях. В одном из выступлений он хвалил новые трамваи Петербурга.

Фото: gov.spb.ru


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