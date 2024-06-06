Беглов похвалил трамвай "Довлатов" в своем выступлении на ПМЭФ

Губернатор Александр Беглов выступил 6 июня на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию креативных устойчивых городов. В своей речи он заявил о важности для Северной столицы привлечения "умных" инвестиций, а заодно похвалил новые трамваи "Довлатов" и "Достоевский".

"Для нас одним из главных таких тезисов было привлечение "умных" инвестиций, полезных для города. Не всех инвестиций, а именно тех, которые полезны для города и, прежде всего, развивают локомотив нашего города — нашу промышленность. Очень важно для нас, потому что в основном доходы в бюджет направляются из наших предприятий", — поделился со слушателями градоначальник.

Также губернатор коснулся вопросов реализации мегапроектов в Петербурге. В качестве примеров он привел строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), кластера "Горская" и Большого Смоленского моста. Отдельно он коснулся вопроса трамвайного движения, заявив, что в последнее время городу "удалось вернуть себе статус трамвайной столицы".

"Но поскольку столица, то нужна и какая-то изюминка — я имею в виду трамвайная столица — а какая изюминка? Вы, наверное, видели наши ретротрамваи "Довлатов" и "Достоевский". У нас будет курсировать 57 таких трамваев. Это не просто экскурсионные трамваи, это маршрутные трамваи. <...> Посмотрите, внутри как здорово там, можно посмотреть, мимо какого здания едешь, дети просто пищат от восторга", — похвалил новинки Беглов.

Также губернатор упомянул выделенную трамвайную линию "Чижик", а также поведал о строительстве скоростной линии из Купчино до Славянки.

В апреле трамвай "Довлатов" въехал в толпу людей неподалеку от станции метро "Приморская". Одна из пострадавших позже скончалась в больнице. Позже появилась информация, что у вагона обнаружили проблемы с электромагнитным торможением. В начале мая у станции метро "Горьковская" был замечен еще один такой трамвай, которого выгнуло в месте сочленения двух секций.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)