У "Горьковской" выгнуло посередине ретротрамвай "Довлатов"

Неисправный ретротрамвай "Довлатов" заметили вечером 7 мая близ станции метро "Горьковская". Транспортное средство словно бы выгнуло в месте сочленения двух секций.

В Горэлектротрансе "Фонтанке" подтвердили факт поломки трамвая, при этом информация о причинах неисправности отсутствует.

Трамвай "Довлатов" был разработан "Уралтрансмашем" специально для Петербурга, первый вагон прибыл в город в ноябре прошлого года. В апреле у станции метро "Приморская" аналогичный трамвай въехал в толпу пешеходов, спустя несколько дней от полученных травм скончалась жительница города.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / "ВКонтакте"