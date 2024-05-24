"Фонтанка": Проверка показала проблемы с тормозом у трамвая "Довлатов"

Проведенная проверка показала проблемы с электромагнитным торможением ретротрамвая "Довлатов", сообщила 24 мая "Фонтанка" со ссылкой на правовое управление Горэлектротранса (ГЭТ). При этом полноценная экспертиза еще идет, утверждает издание.

Как передает онлайн-газета, после случившегося наезда на пешеходов специалисты провели точечную ночную обкатку вагона.

"Выявлено, что на позиции "Т7" контроллера управления водителя отсутствует электромагнитное торможение (торможение рельсовым тормозом)", — приводит "Фонтанка" полученное сообщение ГЭТ.

При этом на остальных позициях торможение наблюдается, прочие системы управления трамваем, включая тормозную, исправны, заявили в ГЭТ.

О происшествии с трамваем "Довлатов" стало известно 12 апреля. Одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько дней.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова