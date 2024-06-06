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Новости 15:10

Гражданина Франции задержали по делу о сборе сведений о военной деятельности РФ

фото ЗакС политика Гражданина Франции задержали по делу о сборе сведений о военной деятельности РФ

В Москве правоохранители задержали гражданина Франции. Ему инкриминируют сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Ведомство распространило видеозапись, на которой мужчину средних лет задерживают в кафе. На него завели дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК).

По версии СК, сбор особой информации фигурант вел несколько лет и при этом не заявлял российским властям о себе как иноагенте. Между тем, получаемые им данные, как считают в силовом ведомстве, могли быть использованы против безопасности РФ.

Похожее дело минувшей осенью было заведено на Алсу Курмашеву, журналистку из Татарстана. Ее продолжают держать в СИЗО.

фото: скриншот видео СК


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