В ожидании грозы в Петербурге поменяли время действия "желтого" уровня опасности

Петербургское правительство объявило на ближайшие вечер и ночь "желтый" уровень погодной опасности.

С 18 часов и до трех часов ночи ожидаются дождь и гроза, сопровождаемые порывистым ветром. Скорость последнего местами будет, по прогнозам синоптиков, достигать 20 метров в секунду.

Таким образом, период потенциально опасной погоды несколько сместился по времени: ранее таковым был признан промежуток с 15 часов четверга и до полуночи.

Автомобилистов и пешеходов по-прежнему просят проявлять бдительность при перемещениях по городу.

Фото: ЗАКС.Ру