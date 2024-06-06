ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:50

В ожидании грозы в Петербурге поменяли время действия "желтого" уровня опасности

фото ЗакС политика В ожидании грозы в Петербурге поменяли время действия "желтого" уровня опасности

Петербургское правительство объявило на ближайшие вечер и ночь "желтый" уровень погодной опасности. 

С 18 часов и до трех часов ночи ожидаются дождь и гроза, сопровождаемые порывистым ветром. Скорость последнего местами будет, по прогнозам синоптиков, достигать 20 метров в секунду.

Таким образом, период потенциально опасной погоды несколько сместился по времени: ранее таковым был признан промежуток с 15 часов четверга и до полуночи.

Автомобилистов и пешеходов по-прежнему просят проявлять бдительность при перемещениях по городу.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама